В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард





Смерть Литтла Ричарда наступила, когда он находился в собственном доме, но причины до сих пор не раскрываются. О знаменитости высказались многие его коллеги, например, Брайан Уилсон отметил, что его музыка будет звучать вечно. Стивен Ван Зандт считает, что Ричард стал изобретателем рок-н-ролла, а Элвис Пресли лишь популяризовал его.Как известно, Литтл Ричард совершил прорыв в музыке в 1956 году с песней Tutti-Frutti. Позже он попал в Зал славы рок-н-ролла.