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В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла. Не стало музыканта в возрасте 87 лет, а информацию о его кончине впоследствии подтвердил сын Дэнни Пенниман.
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

Смерть Литтла Ричарда наступила, когда он находился в собственном доме, но причины до сих пор не раскрываются. О знаменитости высказались многие его коллеги, например, Брайан Уилсон отметил, что его музыка будет звучать вечно. Стивен Ван Зандт считает, что Ричард стал изобретателем рок-н-ролла, а Элвис Пресли лишь популяризовал его.

Как известно, Литтл Ричард совершил прорыв в музыке в 1956 году с песней Tutti-Frutti. Позже он попал в Зал славы рок-н-ролла.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

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