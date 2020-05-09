Китайский профессор Чжун Наньшань назвал самую опасную особенность коронавируса





По данному факту медик рекомендует организовать систему противодействия из 4-х компонентов. Она описывает индивидуальные мероприятия в виде средств индивидуальной защиты и следования рекомендациям. Для раннего обнаружения требуется оперативно определить людей, которые страдают от симптомов, напоминающих коронавирус. При этом ответственная ситуация предусматривает контроль самих пациентов, которые должны обращаться за помощью при появлении подозрительных симптомов.Диагностика имеет большое значение для изоляции зараженных SARS-CoV-2, а также их отделения от прочих пациентов. Вирусолог подчеркивает важность взятия анализов исключительно в амбулаторных условиях. Быстрая изоляция требуется для оперативного уменьшения контактов заболевших и здоровых людей.