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Жасмин исполнила советский хит «Катюша» вместе с дочерью

Жасмин вместе с 8-летней дочерью исполнили советский хит, ставший неформальным символом Великой Отечественной войны. По мнению поклонников певицы, ее «Катюша» получилась просто «невероятной».
Жасмин исполнила советский хит «Катюша» вместе с дочерью

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне певица Жасмин решила сделать поклонникам небольшой подарок. Так как из-за пандемии выступить вживую артистка не имеет возможности, она решила сделать это посредством соцсети.

В своем Instagram-аккаунте Сара Шор (настоящее имя исполнительницы), опубликовала три видео. На них артистка исполняет военные песни под аккомпанемент аккордеона, на котором играет музыкант и композитор Игорь Тукало. В первых двух роликах перед камерой можно увидеть только саму Жасмин и аккордеониста, а вот в последнем к ним присоединяется 8-летняя дочь певицы.

В этом «финальном аккорде мини-марафона», как его назвала сама знаменитость, она вместе с Маргаритой исполнила советский хит, ставший неформальным символом Великой отечественной войны. Как отметили подписчики страницы Жасмин, «Катюша» у нее получилась что надо. Что же касается вокальных данных дочери звезды эстрады, то они, по мнению фолловеров, крайне многообещающие.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:30

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