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Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир деде

Мария Миронова, как и многие другие звезды, поздравила россиян с Днем Победы. Актриса рассказала поклонникам в Instagram о своем деде, погибшем при восхождении на Памир.
Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир деде

Артистка поделилась архивным снимком родственника, которого звали Георгий Градов. Он был отцом родительницы Марии Мироновой Екатерины. По словам знаменитости, они с дедом родились в один день – 28 мая, из-за чего в этом есть что-то символичное. Появления внучки на свет в 1973 году стало для мужчины большим подарком. Как сказала актриса, близкий человек был майором гвардии и прошел ВОВ от начала до конца. Его наградили различными медалями, а после победы Градов стал востребованным архитектором и построил множество зданий в Москве.

Миронова отметила, что однажды ее дед получил важную должность, став членом-корреспондентом Академии наук. Родственник артистки был умным, спортивным и сатиричным человеком. В День Победы любимица телезрителей рассказала, что герой ВОВ погиб во время восхождения на наивысшую точку – Памир. Затем знаменитость поздравила россиян с памятным праздником, а к ее словам присоединились многие подписчики.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:17

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