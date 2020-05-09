Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир деде

Артистка поделилась архивным снимком родственника, которого звали Георгий Градов. Он был отцом родительницы Марии Мироновой Екатерины. По словам знаменитости, они с дедом родились в один день – 28 мая, из-за чего в этом есть что-то символичное. Появления внучки на свет в 1973 году стало для мужчины большим подарком. Как сказала актриса, близкий человек был майором гвардии и прошел ВОВ от начала до конца. Его наградили различными медалями, а после победы Градов стал востребованным архитектором и построил множество зданий в Москве.Миронова отметила, что однажды ее дед получил важную должность, став членом-корреспондентом Академии наук. Родственник артистки был умным, спортивным и сатиричным человеком. В День Победы любимица телезрителей рассказала, что герой ВОВ погиб во время восхождения на наивысшую точку – Памир. Затем знаменитость поздравила россиян с памятным праздником, а к ее словам присоединились многие подписчики.