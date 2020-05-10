В Минобороны сообщили о завершении строительства в парке “Патриот” главного храма ВС РФ





Главный храм ВС РФ открыл свои двери в преддверии юбилея Дня Победы. Здание возведено при задействовании пожертвований от десятков тысяч россиян и сотен трудовых коллективов, которые собрали более 3 млрд рублей. Особое внимание в дизайне храма уделяется сохранению в истории памяти о тех, кто обеспечивал стране победу. В связи с этим в его отделке использовались мозаики и витражи, посвященные покровителям русского воинства.Отмечается, что храм был построен в максимально короткие сроки.