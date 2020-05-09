Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий подвиг





Врачи отмечают, что ветераны представляют большую ценность для общества РФ. Подчеркивается важность перенимания мудрости у поколения победителей, обучающих гуманизму и стойкости. Армаис Камалов, возглавляющий Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, отметил, что современники обязаны ветеранам жизнью. Именно благодаря их жертвам сегодня есть возможность любить, радоваться, строить свои семьи и растить детей.Волонтеры-медики дали обещание, что подвиг ветеранов не будет забыт. Они сообщат об этом детям, которые поделятся знанием исторических событий со следующим поколением.