Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий подвиг
Медики РФ в День Победы выразили благодарность ветеранам за совершенный ими великий подвиг. В честь 75-летия Победы глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к россиянам.
Врачи отмечают, что ветераны представляют большую ценность для общества РФ. Подчеркивается важность перенимания мудрости у поколения победителей, обучающих гуманизму и стойкости. Армаис Камалов, возглавляющий Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, отметил, что современники обязаны ветеранам жизнью. Именно благодаря их жертвам сегодня есть возможность любить, радоваться, строить свои семьи и растить детей.
Волонтеры-медики дали обещание, что подвиг ветеранов не будет забыт. Они сообщат об этом детям, которые поделятся знанием исторических событий со следующим поколением.
Врачи отмечают, что ветераны представляют большую ценность для общества РФ. Подчеркивается важность перенимания мудрости у поколения победителей, обучающих гуманизму и стойкости. Армаис Камалов, возглавляющий Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, отметил, что современники обязаны ветеранам жизнью. Именно благодаря их жертвам сегодня есть возможность любить, радоваться, строить свои семьи и растить детей.
Волонтеры-медики дали обещание, что подвиг ветеранов не будет забыт. Они сообщат об этом детям, которые поделятся знанием исторических событий со следующим поколением.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:13