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Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий подвиг

Медики РФ в День Победы выразили благодарность ветеранам за совершенный ими великий подвиг. В честь 75-летия Победы глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к россиянам.
Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий подвиг

Врачи отмечают, что ветераны представляют большую ценность для общества РФ. Подчеркивается важность перенимания мудрости у поколения победителей, обучающих гуманизму и стойкости. Армаис Камалов, возглавляющий Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, отметил, что современники обязаны ветеранам жизнью. Именно благодаря их жертвам сегодня есть возможность любить, радоваться, строить свои семьи и растить детей.

Волонтеры-медики дали обещание, что подвиг ветеранов не будет забыт. Они сообщат об этом детям, которые поделятся знанием исторических событий со следующим поколением.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:13

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