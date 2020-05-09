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«Никогда нельзя забывать о себе»: Кабо и Смехова посетили салон красоты во время карантина

Ольга Кабо и Алика Смехова посетили салон красоты, который работает несмотря на карантин. По словам актрисы, у подобного визита есть логическое объяснение: о себе нельзя забывать даже в такое трудное время.
«Никогда нельзя забывать о себе»: Кабо и Смехова посетили салон красоты во время карантина

52-летняя артистка призналась, что решила устроить для себя «день здоровья». С этой целью она отправилась в клинику антивозрастной и эстетической медицины. Уже прибыв на место Ольга Кабо случайно возле одного из кабинетов косметического салона встретила свою давнюю подругу. Как оказалось, Алика Смехова тоже не следует режиму самоизоляции и готова рискнуть здоровьем ради внешности.

Кабо воспользовалась моментом и сделала фото с коллегой по сцене, опубликовав его на своей странице в Instagram. В подписи к сюжету актриса отметила, что «никогда нельзя забывать о себе», намекая, что карантин – не повод не следить за лицом и телом.

Поклонники заслуженной артистки РФ не разделили ее взглядов на то, что красота требует подобных жертв, и осудили поступок знаменитости. По словам фолловеров Кабо, с ее стороны было необдуманным решением как посещение салона красоты в период пандемии коронавируса, так и публикация отчета о своем досуге. Кроме того, пользователи Сети посчитали несправедливым тот факт, что знаменитостям доступны такие «удовольствия», в которым всем остальным приходится себе отказывать.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:09

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