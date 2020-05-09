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Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус

Анатолий Трушкин оказался в больнице. Сейчас 78-летний сатирик проходит соответствующие обследования, так как в его ситуации есть подозрение на коронавирус.
Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус

Еще в начале месяца писатель ощутил недомогание – у него появилась высокая температура и сильный кашель. В настоящее время медики обследуют Анатолия Трушкина, поскольку есть подозрение, что он подхватил COVID-19. При этом юморист уже сдал анализы на наличие болезни, однако результаты будут известны через несколько дней. Знаменитость не стал заниматься самолечением дома, обратившись за помощью к врачам. Сам сатирик не понимает, как мог заразиться коронавирусом, ведь соблюдал самоизоляцию и выходил из квартиры лишь в магазин за продуктами. Жена телеведущего чувствует себя хорошо.

Пока что Трушкин может дышать самостоятельно, в связи с чем доктора не планируют подключать его к ИВЛ. Сценарист находится в больнице под наблюдением медицинского персонала.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:55

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