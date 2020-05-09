Энди Серкис назвал нового “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном самой мрачной экранизацией в истории фильма





Энди Серкису предложили роль дворецкого Альфреда, а после ознакомления со сценарием актер пришел к выводу, что это одна из наиболее “изысканных” работ Мэтта Ривза. Однако он назвал будущий фильм самым мрачным среди уже выпущенных частей, не вдаваясь в подробности. При этом звезда сравнил свою роль с образами из произведений Шекспира. Он считает, что игра потребует обращения к персонажам трагедий, что позволит продемонстрировать публике собственное видение и дать почувствовать связь с главным героем.Из-за пандемии коронавируса съемки “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном были приостановлены студией Warner Bros. Ожидается, что на большие экраны кинолента выйдет в октябре 2021 года.