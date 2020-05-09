Представлены официальные изображения Suzuki Vitara нового поколения





Дизайн фронтальной части корпуса Suzuki Vitara оказался агрессивнее прежней версии и более спортивным. Новинка сможет использовать более крупную радиаторную решетку, увеличенные фонари, а также выпуклые крылья. Линия остекления также станет несколько выше. Повышенный наклон крыши, который переходит в заднее стекло, обеспечивает автомобилю спортивные особенности дизайна.Оптика со светодиодными элементами несколько схожа с таковой в конструкции Volkswagen T-Roc. Под капотом находится гибридный силовой агрегат. В его состав входит бензиновый ДВС объёмом 1,4 л, который за счет турбонаддува генерирует 129 «лошадок». В паре с ним функционирует стартер-генератор на 14 л.с. системы 48 В. Электрическая установка оснащена аккумуляторной батареей на 8 кВт*ч.