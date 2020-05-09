Она сказала «Да!»: Дима Чайков сделал предложение Ире Пингвиновой

Тема официального оформления отношений в паре Чайкова и Пингвиновой ранее поднималась только девушкой. Молодой человек старался под любым предлогом избежать обсуждения свадьбы и только злился, когда слышат о необходимости узаконить союз. После того, как стало известно, что участница «Дома-2» беременна, коллеги, друзья и поклонники влюбленных с нетерпением ждали известия о их помолвке.Чайков, однако, отнюдь не спешил расставаться со своим статусом холостяка. Даже достаточно прямые намеки ведущего телестройки на то, что Пингвинова может чувствовать себя некомфортно при подобных раскладах, его не пронимали. Девушке лишь оставалось успокаивать друзей и родных, волнующихся за ее личную жизнь, речами о том, что «штамп в паспорте не важен».Теперь же все изменилось. Дима Чайков наконец осознал, что вскоре станет отцом, и сам выступил инициатором официального оформления отношений. Молодой человек сделал предложение своей беременной возлюбленной во время свидания, подарив оригинальное кольцо. Об этом сообщила сама Пингвинова, опубликовав на своей странице в Instagram уже ставшее классическим для такого момента фото, демонтирующее новое украшение на пальце.