АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Она сказала «Да!»: Дима Чайков сделал предложение Ире Пингвиновой

Дима Чайков сделал предложение своей беременной возлюбленной Ире Пингвиновой. Об этом сообщила сама участница «Дома-2», продемонстрировав в Instagram кольцо на безымянном пальце.

Тема официального оформления отношений в паре Чайкова и Пингвиновой ранее поднималась только девушкой. Молодой человек старался под любым предлогом избежать обсуждения свадьбы и только злился, когда слышат о необходимости узаконить союз. После того, как стало известно, что участница «Дома-2» беременна, коллеги, друзья и поклонники влюбленных с нетерпением ждали известия о их помолвке.

Чайков, однако, отнюдь не спешил расставаться со своим статусом холостяка. Даже достаточно прямые намеки ведущего телестройки на то, что Пингвинова может чувствовать себя некомфортно при подобных раскладах, его не пронимали. Девушке лишь оставалось успокаивать друзей и родных, волнующихся за ее личную жизнь, речами о том, что «штамп в паспорте не важен».

Теперь же все изменилось. Дима Чайков наконец осознал, что вскоре станет отцом, и сам выступил инициатором официального оформления отношений. Молодой человек сделал предложение своей беременной возлюбленной во время свидания, подарив оригинальное кольцо. Об этом сообщила сама Пингвинова, опубликовав на своей странице в Instagram уже ставшее классическим для такого момента фото, демонтирующее новое украшение на пальце.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии…
Сергей Соседов о болезни: «У меня есть предположение, что это сглаз. Ничего другого не…
Ученые назвали три необходимых условия для активизации гигантских…
Во втором сезоне “Мандалорца” появится персонаж Боба…
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения…
Супруга Стаса Михайлова отмечает 47-летие и День…
В Воронежской области собрали работающую точную копию легендарной…
Агата Муцениеце отметила День Победы со своей семьей без…
Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему…
Эксперты отметили вклад ЗИС-5В в победу советской армии во время…
Джазмен Виталий Владимиров рассказал, как дирижер Леонид Утесов спас жизнь его деду во время…
Сын Шумахера не считает свою фамилию пропуском для входа в состав участников…
Бабкина впервые после выздоровления выступила вместе с ансамблем в честь Дня…
Илья Авербух неоднократно нарушал режим самоизоляции в…
Синхротрон развернет свитки Мертвого моря…
В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе «изобразили» французский флаг 9…
«Будто 10 лет скинула»: Поклонники не узнали Яну Рудковскую с новой…
В интернете вспомнили о важности авто ГАЗ-АА в период…
Ученые: Образцы с Марса могут принести на Землю опасные…
Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в…
Ученые назвали 5 вещей, которые приносят счастье в…
Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через 5…
«Уникальная и неповторимая»: Наталья Чистякова-Ионова показала снимок дочери в честь ее…
"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего…
Дочь Елизаветы II оценила вклад СССР в победу над…
Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его…
Екатерина Архарова назвала 2020 год «самым високосным из всех…
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада…
Просмотреть все новости