Сергей Соседов о болезни: «У меня есть предположение, что это сглаз. Ничего другого не вижу»





Об ухудшении состояния здоровья шоумена стало известно в марте, когда у него поднялась температура и появился очень сильный кашель. Доктор приписал Сергею Соседову курс антибиотиков, но это ему не помогло. С течением времени эксперт чувствует себя все хуже. По словам журналиста, из-за низкого иммунитета он подхватил инфекцию под названием энтерококк. Вот только после того, как критик пропил таблетки, он ощутил еще большую слабость, чем до этого.Член Союза журналистов Москвы добавил, что решил попробовать терапию народными средствами, принимая различные отвары, настои и капли. Даже это не помогает музыкальному специалисту побороть болезнь и справиться с кашлем. Как утверждает сам Соседов, причина его плохого самочувствия в сглазе. Он также намекнул, что к этому имеют отношения его объекты критики. Эксперт понимает, что многие артисты негативно к нему относятся по причине резких высказываний в сторону звезд.