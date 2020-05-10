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Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
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Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры мая

В мае несколько игр для подписчиков PlayStation Plus и Xbox Live Gold. По словам экспертов, набор геймов в этом месяце является более чем достойным.
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры мая

«За гранью: Две души» (PlayStation 4)


Игра «За гранью: Две души» является результатом работы французской студии Quantic Dream. Авторы продемонстрировали в проекте отличные технические возможности. Гейм не просто удивил пользователь, а и задал новый уровень реализма в графике. Он стал лидером в новом поколении игр и расширил набор существующих способов реализации повествования в интерактивной форме.
В игре прекрасно сочетаются сложность и тонкость сюжетных линий. Эксперты отмечают высокую игру актеров и работу над каждой отдельной деталью.

Rayman Legends (PlayStation 4)


Данный гейм объединил двумерные платформеры как отдельный жанр. Rayman Legends особенно приятно видеть в майской бесплатной подборке. Игра имеет высокое качество и достойный уровень художественной выразительности.

Над созданием проекта трудились сотрудники студии Ubisoft Montpellier, которая существует на игровом рынке более двух десятков лет. В Rayman Legends геймер встретится с огромным числом персонажей, предстоит пройти множество увлекательных уровней. К тому же разработчики задействовали несколько вариаций мультиплеера.

Risen 3: Titan Lords (PlayStation 3)


В этой игре геймерам предстоит исследовать мир, покинутый богами. Им нужно искать союзников, чтобы вместе с ними бороться с титанами. Однако необходимо реально оценивать все риски и просчитывать возможные последствия.

Risen 3: Titan Lords ставит две базовые задачи перед игроком. В частности, нужно исследовать пространство, а также противостоять противникам. Речь идет о классической RPG, где придется ответить за каждый сделанный шаг. Проект должен обязательно понравится ценителям олдскула.

Eat Them (PlayStation 3)


В этой игре геймеру не захочется снимать халат безумного ученого. Ему предстоит самостоятельно создавать множество больших чудовищ, а потом осуществлять визуальное управление ими. Монстры способны разрушить все, что стоит на их пути. Геймеры, в свою очередь, с их помощью смогут уничтожить любую преграду.

В Eat Them уровень за уровнем пользователи станут учиться качественно собирать собственных монстров. Предстоит выбирать расцветки и пополнять арсенал оружия для достижения конечной цели. По мере прохождения определенных этапов станут открывать новые предметы и умения.

Проект может похвастаться многопользовательским режимом, поэтому можно устроить соревнование с друзьями. Если геймерам удастся сделать что-то особенное, их имена появятся в общесетевом рейтинге.

King Oddball (PlayStation Vita)


Этот проект представляет собой головоломку, управление которой происходит за счет одной кнопки. В то же время пользователи получают огромное удовольствие, когда буквально распространяется хаос вокруг.

В рамках King Oddball предстоит управлять Королем. Последний является фантастическим существом, имеющим большой язык. С него, будто с огромной горы, скатывается валун. Задачей геймера является поразить рекордное количество целей и стереть человечество с лица Земли.

Игра состоит из 120 уровней. С каждым шагом сложность только возрастает. Самым трудным здесь является предсказание траектории движения валунов. Разработчики сделали физику довольно реалистичной.

Furmins (PlayStation Vita)


В данной головоломке задействован движок с физическими законами, который разработан специалистами студии Housemarque. Суть Furmins заключается в том, чтобы оказывать помощь таинственным существам преодолевать определенные уровни сложности, перестанавливая предметы. В результате им предстоит пробудить короля, который уснул и скатился в реку.

Всего предусмотрено 9 миров и 108 уровней. За них геймеры получат 14 трофеев.

V-Rally 4 (Xbox One)


В этом гейме пользователи смогут насладиться огромным количеством гоночных трасс, которые расположены по всему миру. Например, игрокам удастся побывать в Кении и прокатиться по территории парка Секвойи.

В распоряжении игроков будет большой автопарк, куда войдут свыше 50 транспортных средств, причем, как классических, так и современных. Всего предусмотрено пять режимов V-Rally 4.

Sensible World of Soccer (Xbox 360)


Sensible World of Soccer является масштабным футбольным симулятором. Присутствует возможность играть не только в роли одного из членов клуба, но и попробовать себя в качестве тренера. В этом случае геймеру предоставляется на выбор команда «нижнего дивизиона». Ее в процессе игры нужно вывести в лидеры чемпионата.

В гейме пользователи выбирают один из нескольких режимов: товарищеские матчи, игры на чужом или своем поле, участие в чемпионатах. Все это может быть привязано к актуальным событиям в мире футбола. Отличительной особенностью проекта является наличие режима «карьеры».

Overlord II (Xbox 360)


Overlord II является продолжением истории, где зло торжествует над добром. Игрокам предстоит вступить в неравное сражение с Империей, которая по своей структуре очень напоминает Древний Рим. В процессе игры геймер должен будет штурмовать крепости, управлять армиями, учинять злодейства и бесчинства.

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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00

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