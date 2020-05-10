Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры мая

«За гранью: Две души» (PlayStation 4)

Rayman Legends (PlayStation 4)

Risen 3: Titan Lords (PlayStation 3)

Eat Them (PlayStation 3)

King Oddball (PlayStation Vita)

Furmins (PlayStation Vita)

V-Rally 4 (Xbox One)

Sensible World of Soccer (Xbox 360)

Overlord II (Xbox 360)







Игра «За гранью: Две души» является результатом работы французской студии Quantic Dream. Авторы продемонстрировали в проекте отличные технические возможности. Гейм не просто удивил пользователь, а и задал новый уровень реализма в графике. Он стал лидером в новом поколении игр и расширил набор существующих способов реализации повествования в интерактивной форме.В игре прекрасно сочетаются сложность и тонкость сюжетных линий. Эксперты отмечают высокую игру актеров и работу над каждой отдельной деталью.Данный гейм объединил двумерные платформеры как отдельный жанр. Rayman Legends особенно приятно видеть в майской бесплатной подборке. Игра имеет высокое качество и достойный уровень художественной выразительности.Над созданием проекта трудились сотрудники студии Ubisoft Montpellier, которая существует на игровом рынке более двух десятков лет. В Rayman Legends геймер встретится с огромным числом персонажей, предстоит пройти множество увлекательных уровней. К тому же разработчики задействовали несколько вариаций мультиплеера.В этой игре геймерам предстоит исследовать мир, покинутый богами. Им нужно искать союзников, чтобы вместе с ними бороться с титанами. Однако необходимо реально оценивать все риски и просчитывать возможные последствия.Risen 3: Titan Lords ставит две базовые задачи перед игроком. В частности, нужно исследовать пространство, а также противостоять противникам. Речь идет о классической RPG, где придется ответить за каждый сделанный шаг. Проект должен обязательно понравится ценителям олдскула.В этой игре геймеру не захочется снимать халат безумного ученого. Ему предстоит самостоятельно создавать множество больших чудовищ, а потом осуществлять визуальное управление ими. Монстры способны разрушить все, что стоит на их пути. Геймеры, в свою очередь, с их помощью смогут уничтожить любую преграду.В Eat Them уровень за уровнем пользователи станут учиться качественно собирать собственных монстров. Предстоит выбирать расцветки и пополнять арсенал оружия для достижения конечной цели. По мере прохождения определенных этапов станут открывать новые предметы и умения.Проект может похвастаться многопользовательским режимом, поэтому можно устроить соревнование с друзьями. Если геймерам удастся сделать что-то особенное, их имена появятся в общесетевом рейтинге.Этот проект представляет собой головоломку, управление которой происходит за счет одной кнопки. В то же время пользователи получают огромное удовольствие, когда буквально распространяется хаос вокруг.В рамках King Oddball предстоит управлять Королем. Последний является фантастическим существом, имеющим большой язык. С него, будто с огромной горы, скатывается валун. Задачей геймера является поразить рекордное количество целей и стереть человечество с лица Земли.Игра состоит из 120 уровней. С каждым шагом сложность только возрастает. Самым трудным здесь является предсказание траектории движения валунов. Разработчики сделали физику довольно реалистичной.В данной головоломке задействован движок с физическими законами, который разработан специалистами студии Housemarque. Суть Furmins заключается в том, чтобы оказывать помощь таинственным существам преодолевать определенные уровни сложности, перестанавливая предметы. В результате им предстоит пробудить короля, который уснул и скатился в реку.Всего предусмотрено 9 миров и 108 уровней. За них геймеры получат 14 трофеев.В этом гейме пользователи смогут насладиться огромным количеством гоночных трасс, которые расположены по всему миру. Например, игрокам удастся побывать в Кении и прокатиться по территории парка Секвойи.В распоряжении игроков будет большой автопарк, куда войдут свыше 50 транспортных средств, причем, как классических, так и современных. Всего предусмотрено пять режимов V-Rally 4.Sensible World of Soccer является масштабным футбольным симулятором. Присутствует возможность играть не только в роли одного из членов клуба, но и попробовать себя в качестве тренера. В этом случае геймеру предоставляется на выбор команда «нижнего дивизиона». Ее в процессе игры нужно вывести в лидеры чемпионата.В гейме пользователи выбирают один из нескольких режимов: товарищеские матчи, игры на чужом или своем поле, участие в чемпионатах. Все это может быть привязано к актуальным событиям в мире футбола. Отличительной особенностью проекта является наличие режима «карьеры».Overlord II является продолжением истории, где зло торжествует над добром. Игрокам предстоит вступить в неравное сражение с Империей, которая по своей структуре очень напоминает Древний Рим. В процессе игры геймер должен будет штурмовать крепости, управлять армиями, учинять злодейства и бесчинства.