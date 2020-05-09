Во втором сезоне “Мандалорца” появится персонаж Боба Фетта





Недавно публика узнала, что в сериале “Мандалорец”, первый сезон которого вышел в 2019 году, появится Асока Тано. Согласно сообщению The Hollywood Reporter, вторая второстепенная сюжетная роль была отведена Фетте, который выступает охотником за головами известной космической саги “Звездные войны”. Роль досталась новозеландскому актеру Темуэру Моррисону, но эта информация остается неподтвержденной. Артист уже известен зрителю по фильму “Атака Клонов”, где воплотил образ Джанго Фетты.Как известно, Боба Фетта впервые на большом экране появился в пятом эпизоде “Империя наносит ответный удар”. Несмотря на то, что персонажу было отведено всего пять реплик, он стал одним из наиболее популярных.