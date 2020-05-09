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Супруга Стаса Михайлова отмечает 47-летие и День Победы

Супруга известного шансонье Стаса Михайлова отмечает 47-й день рождения в день Великой Победы. Поэтому роскошный букет цветов для именинницы был украшен георгиевскими лентами.
Супруга Стаса Михайлова отмечает 47-летие и День Победы

К выбору остальных подарков семья также отнеслась ответственно и с любовью. Оригинальная композиция, где статуэтка жены расположена на земном шаре, сопровождается надписью: «Весь мир у твоих ног» и является персональным подарком музыканта для любимой супруги Инны Михайловой. Брак пары длится с 2011 года. За это время они стали родителями, а также имеют детей от предыдущих браков. Ко дню рождения дорогой мамы особенно постарались дочери Мария и Иванна. Они не только приготовили яичницу, но и удивили её собственной выпечкой. Именинница не ожидала, что дети проявят такие способности в кулинарии.

Инна Михайлова тут же похвасталась в Stories своими удивительными подарками, а в Instagram-аккаунте приветствовала всех виртуальных гостей. Поблагодарив родственников и друзей за поздравления, супруга певца подчеркнула, что душой они все равно вместе.

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ШоуБиз
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 18:07

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