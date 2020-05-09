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Агата Муцениеце отметила День Победы со своей семьей без Прилучного

Впервые за долгие годы Агата Муцениеце отметила День Победы без Павла Прилучного. Актриса проводит праздник в кругу семьи, о чем свидетельствуют кадры в Instagram.
Агата Муцениеце отметила День Победы со своей семьей без Прилучного

Рядом с артисткой в этот день находятся ее дети – Тимофей и Мия, а также мать Нонна. В связи с последними событиями Павлу Прилучному больше не рады в семье его жены. Как сказала знаменитость, из-за этого у нее странные ощущения, однако все к лучшему. В запечатленном сюжете Агата Муцениеце назвала памятную дату «самым странным 9 мая». Несмотря на это семья звезды сериала «Школа» обратилась к ветеранам и жителям России, поздравив их с Днем Победы, пожелав «мирного неба над головой». Избранница артиста поделилась, что ее бабушка была на войне. Затем она сообщила, что планирует выйти на балкон и проверить, поет ли столица одноименную композицию в честь праздника.

Сейчас еще недавно популярная пара находится в процессе развода. Муцениеце обвинила мужа в алкоголизме, рукоприкладстве и неадекватном поведении. После очередной сцены с избиением актриса решила сделать семейный конфликт публичным, чтобы, как она сказала, защитить себя.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:00

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