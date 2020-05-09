Эксперты отметили вклад ЗИС-5В в победу советской армии во время ВОВ





Советские инженеры разработали грузовое авто ЗИС-5 на основе модель Autocar 5S производства США. За счет внедрения отечественных доработок его удалось улучшить до 3 т грузоподъёмности При этом существенно повысилась мощность двигателя. На авто разместили миасский силовой агрегат производительностью в 77 «лошадок». Он работал в паре с 4-диапазонной механической трансмиссией, что позволяло грузовику набирать скорость в 60 км/ч.Во время военных действий грузовик производили на 3-х заводах. Суммарно были собраны свыше 100 тысяч единиц ЗИС-5В. В целях упрощения конструкции и снижения затрат на его сборку, корпус кабины создавали с использованием фанеры в качестве основного материала. При этом крыша обтягивалась обычным дермантином, а крылья изготавливались из рядового стального проката. Большое количество деталей были заменены более дешёвыми аналогами из чугуна.Кроме грузоподъемности авто высоко ценится за высокий показатель ремонтопригодности. Силовой агрегат и подвеска зачастую должны были перебираться в полевых условиях. На основе 3-осной модификации грузовика сформировали первое авто реактивной артиллерии под названием БМ-13. В неофициальной обстановке боевая машина носила прозвище «Катюша».