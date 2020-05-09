Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему машину

«Сперва руководство не хотело просто так отдавать мне автомобиль, который на тот момент был концепт-каром. На презентации фильма в одном из американских городов я отказался даже подходить к стенду Aston Martin. После этого со мной связались и согласились на исполнение заявленных условий», - рассказал Броснан в интервью для издания Esquire.





Aston Martin V12 Vanquish впервые появился в фильме «Золотой глаз» про Джеймса Бонда, которого исполнил Броснан. По словам актера, после ленты франшиза переключилась на сотрудничество с BMW, однако он сам согласился стать лицом компании и продолжить рекламировать ее продукцию.По словам актера, Vanquish сгорела во время пожара в его доме. От автомобиля остались только номерные знаки и табличка с инициалами Броснана.