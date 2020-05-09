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Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему машину

Пирс Броснан рассказал о том, как уговорил компанию Aston Martin подарить ему автомобиль Vanquish. По словам актера, в свое время он был лицом бренда, ввиду чего заполучить желаемое транспортное средство было не сложно.
Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему машину

Aston Martin V12 Vanquish впервые появился в фильме «Золотой глаз» про Джеймса Бонда, которого исполнил Броснан. По словам актера, после ленты франшиза переключилась на сотрудничество с BMW, однако он сам согласился стать лицом компании и продолжить рекламировать ее продукцию.
«Сперва руководство не хотело просто так отдавать мне автомобиль, который на тот момент был концепт-каром. На презентации фильма в одном из американских городов я отказался даже подходить к стенду Aston Martin. После этого со мной связались и согласились на исполнение заявленных условий», - рассказал Броснан в интервью для издания Esquire.

По словам актера, Vanquish сгорела во время пожара в его доме. От автомобиля остались только номерные знаки и табличка с инициалами Броснана.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:52

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