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Сын Шумахера не считает свою фамилию пропуском для входа в состав участников F-1

Сын Михаэля Шумахера не считает свою фамилию реальным способом преодолеть препятствия для вхождения в состав участников гонок F-1. Мик Шумахер отмечает, что его отец 7 раз становился чемпионом гонок соответствующей категории, однако этого «авторитета» всё равно не достаточно для открытия короткого пути в «королевские» состязания.

Молодой спортсмен уверяет, что осознаёт важность хороших выступлений в гонках F-2 для перехода в «Формулу-1». Суть в отсутствии прецедентов, когда юниор попадает сюда исключительно благодаря родственным связям. Мик Шумахер подчеркнул, что имя и титулы его знаменитого отца не дают никаких гарантий. Гонщику исполнилась 20 лет. В прошлом сезоне F-2 он выступил с дебютом.

Мик Шумахер сумел одержать множество побед и расположиться на 12 строчке по результатам чемпионата. При этом в позапрошлом году он получил первый титул в автомобильном спорте. Спортсмен сумел завоевать победу в европейском чемпионате гонок F-3. Впоследствии Мик Шумахер оказался членом гоночной академии команды Ferrari. Его родитель также был членом этой команды и в её составе получил 5 собственных титулов чемпиона из 7, заработанных за всю карьеру.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:25

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