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Джазмен Виталий Владимиров рассказал, как дирижер Леонид Утесов спас жизнь его деду во время ВОВ

Джазмен Виталий Владимиров поделился воспоминаниями, как известный советский дирижер Леонид Утесов в период войны сумел спасти его деду жизнь. История прозвучала в рамках проекта “75 часов рассказов уральцев о войне”, показанного в прямом эфире во “ВКонтакте”.

Дед Владимирова трудился руководителем в оркестре Леонида Утесова, а в период ВОВ находился с ними на гастролях, в рамках чего побывал на фронте. Как отметил композитор, питание там было скудным, несмотря на то, что работали знаменитости. Однажды среди ночи у его родственника внезапно открылась язва, из-за которой он упал в обморок. Тогда Утесов на себе дотащил директора до машины и отправился до находящегося поблизости госпиталя, где главным хирургом оказался его друг. Операция спасла жизнь деда Виталия Владимирова, а спустя некоторое время он восстановился и дальше продолжал творческую деятельность.

Известно, что к прямому эфиру социальной акции, посвященной 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, присоединилось около миллиона человек, а свои истории рассказали 750 уральцев.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:32

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