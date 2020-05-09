Джазмен Виталий Владимиров рассказал, как дирижер Леонид Утесов спас жизнь его деду во время ВОВ





Дед Владимирова трудился руководителем в оркестре Леонида Утесова, а в период ВОВ находился с ними на гастролях, в рамках чего побывал на фронте. Как отметил композитор, питание там было скудным, несмотря на то, что работали знаменитости. Однажды среди ночи у его родственника внезапно открылась язва, из-за которой он упал в обморок. Тогда Утесов на себе дотащил директора до машины и отправился до находящегося поблизости госпиталя, где главным хирургом оказался его друг. Операция спасла жизнь деда Виталия Владимирова, а спустя некоторое время он восстановился и дальше продолжал творческую деятельность.Известно, что к прямому эфиру социальной акции, посвященной 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, присоединилось около миллиона человек, а свои истории рассказали 750 уральцев.