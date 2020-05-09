Бабкина впервые после выздоровления выступила вместе с ансамблем в честь Дня Победы

Знаменитость, недавно перенесшая двухстороннюю пневмонию, решила разделить радость праздника с россиянами. Надежда Бабкина спела композицию «День Победы» с ансамблем «Русская песня». Каждый из артистов снял на камеру свое исполнение отдельно от других коллег. При этом кадры записи смонтировали таким образом, что все вместилось в одном видео, которое артистка опубликовала в Instagram. В подписи к сюжету она поздравила жителей России с важным событием. Многие оценили идею звезды отечественной эстрады, которая впервые выступила с коллективом в соцсети.В начале апреля Бабкина попала в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. После ряда тестов болезнь у певицы не подтвердилась, но она находилась в тяжелом состоянии. Как сообщали журналисты, артистка была в коме. Тем не менее в конце месяца ее выписали из медучреждения, после чего звезда продолжила восстанавливаться дома.