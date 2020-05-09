Илья Авербух неоднократно нарушал режим самоизоляции в Москве





Авербух нарушил режим самоизоляции в конце апреля. По предварительным данным, за это ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Фигурист двигался по Москве на автомобиле марки Range Rover, принадлежащем ему. Сам Авербух пока не прокомментировал сведения.В минувшем году фигуриста оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Авербух выехал на соседнюю полосу через линию ограничения, ввиду чего его лишили прав сроком на 4 месяца. Сам спортсмен после этого неоднократно выкладывал снимки с сидения пассажира. По данным столичных изданий, общая сумма штрафов Авербуха составляет примерно 72 тысяч рублей.