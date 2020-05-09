Илья Авербух неоднократно нарушал режим самоизоляции в Москве
Илью Авербуха поймали за нарушением режима самоизоляции в Москве. По информации столичных изданий, фигурист был остановлен правоохранителями на Северо-Восточной хорде.
Авербух нарушил режим самоизоляции в конце апреля. По предварительным данным, за это ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Фигурист двигался по Москве на автомобиле марки Range Rover, принадлежащем ему. Сам Авербух пока не прокомментировал сведения.
В минувшем году фигуриста оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Авербух выехал на соседнюю полосу через линию ограничения, ввиду чего его лишили прав сроком на 4 месяца. Сам спортсмен после этого неоднократно выкладывал снимки с сидения пассажира. По данным столичных изданий, общая сумма штрафов Авербуха составляет примерно 72 тысяч рублей.
Авербух нарушил режим самоизоляции в конце апреля. По предварительным данным, за это ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Фигурист двигался по Москве на автомобиле марки Range Rover, принадлежащем ему. Сам Авербух пока не прокомментировал сведения.
В минувшем году фигуриста оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Авербух выехал на соседнюю полосу через линию ограничения, ввиду чего его лишили прав сроком на 4 месяца. Сам спортсмен после этого неоднократно выкладывал снимки с сидения пассажира. По данным столичных изданий, общая сумма штрафов Авербуха составляет примерно 72 тысяч рублей.
Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:11