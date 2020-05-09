Синхротрон развернет свитки Мертвого моря виртуально





Ранее проведенное успешное исследование обгоревших остатков свитка Эйн-Геди вдохновило ученых на применение мощного кольцевого ускорителя частиц. С его помощью приходят к более глубокому пониманию законов физики, а в медицине используют для диагностики и лечения рака. Синхротроны также необходимы при изучении мельчайших деталей окаменелых в янтаре насекомых. Важно, что рентгеновские лучи сами по себе не причиняют им никакого вреда. Возможность использования нужной инновационной техники в США затруднила пандемия COVID-19. Ученые надеются, что к осени ограничения будут сняты, если коронавирус отступит. Куратор отдела свитков Мертвого моря в Израиле Пнина Шор предполагает, что исследования могут открыть новую страницу в изучении Библии.Профессор компьютерных наук Брент Силс из University of Kentucky подчеркивает, что благодаря сканирования возможно «рассмотреть все слои пергамента, вплоть до клеточной структуры животного, чья кожа использовалась для его изготовления, и это подделать невозможно». Таким образом, технология поможет исключить вероятность подделок, с которыми нередко сталкиваются ученые. По мнению Силса, разработка методов сканирования выходит далеко за пределы исследования исторических артефактов, а особенный интерес она представляет для будущего открытия загадок человеческого мозга.