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Синхротрон развернет свитки Мертвого моря виртуально

Международная группа исследователей планирует прочитать хрупкие рукописи, найденные в пещерах Мертвого моря. Использование синхротрона для расшифровки древних текстов в будущем позволит раскрыть тайны функционирования человеческого мозга.
Синхротрон развернет свитки Мертвого моря виртуально

Ранее проведенное успешное исследование обгоревших остатков свитка Эйн-Геди вдохновило ученых на применение мощного кольцевого ускорителя частиц. С его помощью приходят к более глубокому пониманию законов физики, а в медицине используют для диагностики и лечения рака. Синхротроны также необходимы при изучении мельчайших деталей окаменелых в янтаре насекомых. Важно, что рентгеновские лучи сами по себе не причиняют им никакого вреда. Возможность использования нужной инновационной техники в США затруднила пандемия COVID-19. Ученые надеются, что к осени ограничения будут сняты, если коронавирус отступит. Куратор отдела свитков Мертвого моря в Израиле Пнина Шор предполагает, что исследования могут открыть новую страницу в изучении Библии.

Профессор компьютерных наук Брент Силс из University of Kentucky подчеркивает, что благодаря сканирования возможно «рассмотреть все слои пергамента, вплоть до клеточной структуры животного, чья кожа использовалась для его изготовления, и это подделать невозможно». Таким образом, технология поможет исключить вероятность подделок, с которыми нередко сталкиваются ученые. По мнению Силса, разработка методов сканирования выходит далеко за пределы исследования исторических артефактов, а особенный интерес она представляет для будущего открытия загадок человеческого мозга.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 17:05

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