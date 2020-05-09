В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе «изобразили» французский флаг 9 мая
Власти Башкирии пояснили, почему самолеты в небе на 9 мая «изобразили» флаг Франции. По официальной версии, истребители «рисовали» полоски в цветах триколора, а не общую фигуру.
В пресс-центре главы Башкирии пояснили, что постановка была спланирована заранее. Самолеты двигались в определенной последовательности, выпуская краску в произвольном порядке. Национальные синий, белый и красный цвета все время сливались друг с другом и пересекались, в чем была определенная творческая задумка.
Снимки флага, напоминающего французский, были обнародованы в локальном сегменте социальных сетей. Пользователи предположили, что самолеты случайно сменили траекторию, ввиду чего получился триколор другой страны.
В пресс-центре главы Башкирии пояснили, что постановка была спланирована заранее. Самолеты двигались в определенной последовательности, выпуская краску в произвольном порядке. Национальные синий, белый и красный цвета все время сливались друг с другом и пересекались, в чем была определенная творческая задумка.
Снимки флага, напоминающего французский, были обнародованы в локальном сегменте социальных сетей. Пользователи предположили, что самолеты случайно сменили траекторию, ввиду чего получился триколор другой страны.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:00