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«Будто 10 лет скинула»: Поклонники не узнали Яну Рудковскую с новой стрижкой

Яна Рудковская привела в восторг поклонников новой стрижкой, после чего ее даже не узнали. Свежая публикация размещена на странице музыкального продюсера в Instagram.
«Будто 10 лет скинула»: Поклонники не узнали Яну Рудковскую с новой стрижкой

Во время очередной рекламы супруга Евгения Плющенко позировала перед камерой полностью преображенной, чем удивила публику. В кадре Яна Рудковская была запечатлена с короткими волосами, из-за чего фолловеры не скрывали своего восхищения. Телеведущую часто критикуют интернет-пользователи, однако на этот раз она превзошла все ожидания и приятно удивила.

Как отметили многие поклонники, с новой стрижкой знаменитость выглядит на 10 лет моложе. Тем не менее восторг публики был преждевременным, так как вскоре выяснилось, что на самом деле звезда собрала волосы в хвост, оставив несколько прядей. Это и создало новый образ продюсера. При этом подписчики высказались в комментариях, что с короткой стрижкой кумиру намного лучше. В связи с этим они предложили продюсеру задуматься об изменении внешнего вида.

В период самоизоляции Рудковская начала активно вести свой блог, поскольку у нее появилось много свободного времени. Ведущая проводит конкурсы, занимается рекламой, а также регулярно показывает юзером свои завтраки, обеды и ужины. Кроме этого, жена фигуриста публикует в соцсети интересные сюжеты с участием членов семьи.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:52

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