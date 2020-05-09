В интернете вспомнили о важности авто ГАЗ-АА в период ВОВ





Создателями модели являются инженеры Горьковского автозавода. Во время боевых действий транспортное средство обеспечивало грузоподъёмность в 1,5 т. Это принесло модели народное прозвище «полуторка». Всего 4 сборочных площадки выпустили 985 тысяч единиц грузовика, который стал наиболее массовым транспортом своего сегмента для СССР до 1950 года.Под Нижним Новгородом, который впоследствии сменил название на «Горький», благодаря поддержке специалистов американских фирм Austin Co и Albert Kahn в 1932 году был создан завод. На этой площадке начали сборку адаптированной версии Ford AA. Для дорожных условий СССР несколько упростили общую конструкцию, однако заметно повысили показатель надежности в эксплуатации. Во время ВОВ понадобилось большое количество грузовиков для обеспечения логистических нужд армии. В целях ускорения сборки и ещё большего упрощения у «полуторки» забрали самые разнообразные детали. Крышу заменил натянутый тент, осталась лишь одна фара и задние тормоза. Во время подвоза снабжения, эвакуации раненых либо доставки продовольственных пакетов в осажденный Ленинград, многие водители не ощущали себя героями, хотя выжившие люди считают иначе.