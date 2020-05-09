Ученые: Образцы с Марса могут принести на Землю опасные болезни





Ученые предупреждают, что чужеродные патогены могут быть доставлены метеоритами с Марса. Подобные обсуждения проходят не впервые. Исследователи считают важным обеспечение астронавтов специальными условиями защиты, которые позволят путешественникам с Земли избавиться от загрязнения космического пространства. Данная тема привлекла повышенное внимание на фоне пандемии COVID-19. В соответствии со словами сообщества исследователей, образцы, принесённые с Марса, отличаются возрастом в миллионы лет. Они включают в себя разнообразные жизненные формы, которые могут заразить землян, однако активность таковых достаточно низка. Ученые готовятся определить, какими именно должны сформироваться условия для возрождения активность вирусов.Среди доступных решений отмечено ограждение Земли от инопланетных патогенов. Во время старта процесса освоения космоса различными коммерческими предприятиями необходимо обеспечить усиление контроля полётов. Для противодействия возможностям загрязнения иных мест рядом с Солнечной системой ученые предлагают построить комплексы для проведения химочистки, стерилизации тепловыми методами и различными механическими процессами.Во время одной из миссий, совершенных астронавтами NASA,, уже применялась дезактивация за счет обработки очень высоких температур. Исследователи считают, что прочность скафандров должна хорошо контролироваться. Последние могут стать источником для земных микробов и в результате загрязнить поверхности, которые исследуются за пределами планеты. Людей нельзя очистить в полной мере, как роботов. Миссии с отправкой на Луну рассматриваются как прецеденты. Астронавты «Аполлона» прошли через карантинные меры, однако их отметили после выяснения, что поверхность спутника планеты не представляет большой угрозы в отношении загрязнения. При этом касательно Марса подобной уверенности нет.