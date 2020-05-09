АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в руке

Наталья Бочкарева снова оказалась в центре скандала. На этот раз причиной оказалось фото актрисы в военной форме с гранатой в руке, опубликованное в честь Дня Победы.
Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в руке

Таким образом звезда ситкома «Счастливы вместе» решила поздравить россиян с праздником, разместив сюжет в Instagram. В кадре Наталья Бочкарева позировала в военной форме и с гранатой в руке. В подписи к фото она пожелала соотечественникам мира и исчезновения слова «война» из лексикона общественности. Вот только мнения подписчиков после увиденного разделились, поскольку одни пришли в восторг от идеи кумира обратиться к жителям России в подобном образе. Другие интернет-пользователи высказались, что к памяти ветеранов и победителей нужно относиться с большим уважением. Поведение артистки юзеры назвали «кощунством».

Ранее Бочкарева рассказала, что в режиме самоизоляции из-за пандемии следует переосмыслить свою жизнь. Также она призвала поклонников беречь себе и своих родных, не паниковать в этот период и проводить время с пользой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Будто 10 лет скинула»: Поклонники не узнали Яну Рудковскую с новой…
В интернете вспомнили о важности авто ГАЗ-АА в период…
Ученые: Образцы с Марса могут принести на Землю опасные…
Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в…
Ученые назвали 5 вещей, которые приносят счастье в…
Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через 5…
«Уникальная и неповторимая»: Наталья Чистякова-Ионова показала снимок дочери в честь ее…
"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего…
Дочь Елизаветы II оценила вклад СССР в победу над…
Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его…
Екатерина Архарова назвала 2020 год «самым високосным из всех…
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада…
София Ротару занимается садоводством в период…
Владимир Путин пообещал армии самое современное…
Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной…
"Отрабатываю свои деньги": Дана Борисова назвала сумму гонораров на…
Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы…
В Польше в Центре ядерных исследований произошел…
«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую…
Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в…
«Я на него смотрю и радуюсь»: Ксения Собчак высказалась о новом романе Максима…
Windows 10 2004 поставляется с опциями настройки…
Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop…
Отмечающая 39-летие Ольга Павловец пережила смерть сына и тяжелый…
Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения…
Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита…
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской…
«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о…
Просмотреть все новости