Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в руке

Таким образом звезда ситкома «Счастливы вместе» решила поздравить россиян с праздником, разместив сюжет в Instagram. В кадре Наталья Бочкарева позировала в военной форме и с гранатой в руке. В подписи к фото она пожелала соотечественникам мира и исчезновения слова «война» из лексикона общественности. Вот только мнения подписчиков после увиденного разделились, поскольку одни пришли в восторг от идеи кумира обратиться к жителям России в подобном образе. Другие интернет-пользователи высказались, что к памяти ветеранов и победителей нужно относиться с большим уважением. Поведение артистки юзеры назвали «кощунством».Ранее Бочкарева рассказала, что в режиме самоизоляции из-за пандемии следует переосмыслить свою жизнь. Также она призвала поклонников беречь себе и своих родных, не паниковать в этот период и проводить время с пользой.