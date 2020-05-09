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Ученые назвали 5 вещей, которые приносят счастье в дом

Эксперты составили рейтинг из 5 вещей, которые приносят в дом счастье. Речь идет о предметах, вызывающих ностальгические чувства, приятные воспоминания или радость.
Ученые назвали 5 вещей, которые приносят счастье в дом

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании рассказали, что обилие фотографий с друзьями или родственниками на стенах обеспечивает приемлемую психологическую обстановку в жилище. Яркие моменты, запечатленные на кадрах, способствуют улучшению настроения и противодействуют росту риска депрессии при частых стрессах.

На втором месте рейтинга оказались дневники. Речь может идти о старых записях, которые давно не ведутся, но выкидывать их не стоит. Дневник с юношеских лет позволит погрузиться в ностальгию и отвлечься от проблем. Сильным стимулятором счастья являются ароматические свечи. Приятный запах в доме позволяет расслабиться и забыть о повседневных трудностях.

Живые цветы и преобладание натуральных оттенков в интерьере способствуют улучшению настроения. Специалисты отмечают, что комнатные растения также благоприятно сказываются на психологическом состоянии человека. Зеленые оттенки в доме создают атмосферу легкости и натуральности, позволяя ощущать себя в природной среде.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:16

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