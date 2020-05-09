Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через 5 лет





Маск подчеркивает, что в разговорах просто не будет необходимости. Общение с помощью вербальных средств будет происходить исключительно из ощущений сентиментальности. Свою позицию миллиардер объяснил тем, что Neuralink создаёт устройство, которое станут подключать напрямую к мозгу для обмена мыслями.По планам компании, к 2021 году уже можно будет провести первые операции по внедрению импланта человеку. Механизм сможет передавать мысли на ПК и в обратном порядке. В первую очередь планируется использовать особый чип для исправления неполадок в работе мозга – разного рода болезней или сложностей в работе зрения. При этом общение сможет повысить свою точность. Вдобавок, всего лишь скачивание новой программы откроет возможность говорить на ином языке.