«Уникальная и неповторимая»: Наталья Чистякова-Ионова показала снимок дочери в честь ее 13-летия
Дочь Натальи Чистяковой-Ионовой отметила 13-летие в режиме самоизоляции. В честь этого события певица показала в Instagram совместный снимок с именинницей.
В союзе с бизнесменом Глюкоза родила двух наследниц – Лидию и Варвару. На днях Наталья Чистякова-Ионова разместила на своей странице ряд фотографий со старшей дочерью, которая обладает весьма необычными внешностью и стилем. При первом взгляде на подростка сразу можно заметить короткую стрижку, ярко-оранжевый цвет волос и длинные ногти. Под постом знаменитость поздравила девочку с 13-летием и пожелала ей оставаться такой же доброй и раскованной. Судя по всему, исполнительница не против, чтобы ее ребенок самовыражался и искал свой путь творчестве, о чем сообщает внешность школьницы.
В комментариях под снимками фолловеры присоединились к поздравлениям. Вот только некоторые юзеры огорченно отметили, что дочь не унаследовала гены матери, которая в свои 33 года выглядит лучше и моложе ее.
В союзе с бизнесменом Глюкоза родила двух наследниц – Лидию и Варвару. На днях Наталья Чистякова-Ионова разместила на своей странице ряд фотографий со старшей дочерью, которая обладает весьма необычными внешностью и стилем. При первом взгляде на подростка сразу можно заметить короткую стрижку, ярко-оранжевый цвет волос и длинные ногти. Под постом знаменитость поздравила девочку с 13-летием и пожелала ей оставаться такой же доброй и раскованной. Судя по всему, исполнительница не против, чтобы ее ребенок самовыражался и искал свой путь творчестве, о чем сообщает внешность школьницы.
В комментариях под снимками фолловеры присоединились к поздравлениям. Вот только некоторые юзеры огорченно отметили, что дочь не унаследовала гены матери, которая в свои 33 года выглядит лучше и моложе ее.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:03