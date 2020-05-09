«Уникальная и неповторимая»: Наталья Чистякова-Ионова показала снимок дочери в честь ее 13-летия

В союзе с бизнесменом Глюкоза родила двух наследниц – Лидию и Варвару. На днях Наталья Чистякова-Ионова разместила на своей странице ряд фотографий со старшей дочерью, которая обладает весьма необычными внешностью и стилем. При первом взгляде на подростка сразу можно заметить короткую стрижку, ярко-оранжевый цвет волос и длинные ногти. Под постом знаменитость поздравила девочку с 13-летием и пожелала ей оставаться такой же доброй и раскованной. Судя по всему, исполнительница не против, чтобы ее ребенок самовыражался и искал свой путь творчестве, о чем сообщает внешность школьницы.В комментариях под снимками фолловеры присоединились к поздравлениям. Вот только некоторые юзеры огорченно отметили, что дочь не унаследовала гены матери, которая в свои 33 года выглядит лучше и моложе ее.