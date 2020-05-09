АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего родственника

Татьяна Навка в честь Дня Победы обнародовала фото воевавшего родственника Петра, который во времена Великой Отечественной войны был краснофлотцем. По словам фигуристки, вся семья гордится его подвигом.
"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего родственника

Навка отметила, что в годы, когда ветеранов становится все меньше, важно помнить о них и всячески поддерживать. Чтить стоит не только фронтовиков, но и тех, кто трудился в тылу, так как от них также зависел исход войны. По словам спортсменки, каждый год 9 мая она вспоминает о воевавшем родственнике и всех, кто отдал жизнь за Великую Победу.

«Петр Петрович Навка прошел войну в свои 30 лет. Он принимал участие в освобождении Севастополя от фашистских захватчиков. В марте 2942 года он получил ранение, из-за чего вернулся с фронта. За заслуги он получил множество наград, среди которых Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени», - рассказала Навка под снимком.

Спортсменка призвала подписчиков «почтить память погибших во время Великой Отечественной войны из дома» и стараться не выходить на улицу. По словам Навки, она каждый год наблюдает за парадом Победы, но в текущем году готова пожертвовать им на 9 мая для того, чтобы посмотреть на праздничные мероприятия после снятия ограничений.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Будто 10 лет скинула»: Поклонники не узнали Яну Рудковскую с новой…
В интернете вспомнили о важности авто ГАЗ-АА в период…
Ученые: Образцы с Марса могут принести на Землю опасные…
Бочкарева снова оказалась в центре скандала из-за фото в военной форме с гранатой в…
Ученые назвали 5 вещей, которые приносят счастье в…
Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через 5…
«Уникальная и неповторимая»: Наталья Чистякова-Ионова показала снимок дочери в честь ее…
"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего…
Дочь Елизаветы II оценила вклад СССР в победу над…
Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его…
Екатерина Архарова назвала 2020 год «самым високосным из всех…
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада…
София Ротару занимается садоводством в период…
Владимир Путин пообещал армии самое современное…
Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной…
"Отрабатываю свои деньги": Дана Борисова назвала сумму гонораров на…
Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы…
В Польше в Центре ядерных исследований произошел…
«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую…
Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в…
«Я на него смотрю и радуюсь»: Ксения Собчак высказалась о новом романе Максима…
Windows 10 2004 поставляется с опциями настройки…
Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop…
Отмечающая 39-летие Ольга Павловец пережила смерть сына и тяжелый…
Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения…
Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита…
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской…
«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о…
Просмотреть все новости