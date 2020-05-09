"Наш герой": Татьяна Навка показала фото воевавшего родственника

«Петр Петрович Навка прошел войну в свои 30 лет. Он принимал участие в освобождении Севастополя от фашистских захватчиков. В марте 2942 года он получил ранение, из-за чего вернулся с фронта. За заслуги он получил множество наград, среди которых Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени», - рассказала Навка под снимком.





Навка отметила, что в годы, когда ветеранов становится все меньше, важно помнить о них и всячески поддерживать. Чтить стоит не только фронтовиков, но и тех, кто трудился в тылу, так как от них также зависел исход войны. По словам спортсменки, каждый год 9 мая она вспоминает о воевавшем родственнике и всех, кто отдал жизнь за Великую Победу.Спортсменка призвала подписчиков «почтить память погибших во время Великой Отечественной войны из дома» и стараться не выходить на улицу. По словам Навки, она каждый год наблюдает за парадом Победы, но в текущем году готова пожертвовать им на 9 мая для того, чтобы посмотреть на праздничные мероприятия после снятия ограничений.