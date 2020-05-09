Дочь Елизаветы II оценила вклад СССР в победу над нацизмом





В тексте отмечается, что британцы признают те значительные жертвы, которые понесли народы стран, входивших в состав Советского Союза. Носящая уникальный титул «Королевской принцессы» старшая дочь монарха заверила ныне живущих представителей героического поколения, что их потомки помнят о том, что сделали они для мира на планете. Кроме того, дети и внуки гордятся значимостью их подвига для победы.Говоря о вызовах настоящего времени, представительница королевской семьи считает, что подвиг народов всех стран может стать примером для вдохновения. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на официальную страницу королевской семьи в социальной сети Twitter.