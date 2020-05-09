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Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его смерти

Доктор Евгений Комаровский рассказал о возвращении своего деда с войны уже после принесённых известий о его смерти. По словам телеведущего, он сложил свои награды в крупную коробку и никогда не касался их.
Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его смерти

Доктор Комаровский сообщил, что родственник был на фронте до конца ВОВ. Бабушка получила два похоронных оповещения. Одно из них было передано в 1942, а второе - в 1945 году. После этого дед будущего медика возвратился живым. При показе по телевидению фильмов о войне он выходил из комнаты и сидел на кухне с сигаретой. Свои награды мужчина никогда не надевал.

«Когда я доставал коробку и смотрел на медали и ордена, у него тряслись руки. Отец говорил о причинах вручения той либо иной награды, прося не поднимать эту тему во время разговора с дедом», - поделился телеведущий.


Доктор Комаровский завершил свой рассказа словами о том, что ранее верил в способность человечества не повторять таких огромных ошибок. Теперь телеведущий мечтает, чтобы это сбылось.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:32

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