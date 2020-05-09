Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его смерти
Доктор Евгений Комаровский рассказал о возвращении своего деда с войны уже после принесённых известий о его смерти. По словам телеведущего, он сложил свои награды в крупную коробку и никогда не касался их.
Доктор Комаровский сообщил, что родственник был на фронте до конца ВОВ. Бабушка получила два похоронных оповещения. Одно из них было передано в 1942, а второе - в 1945 году. После этого дед будущего медика возвратился живым. При показе по телевидению фильмов о войне он выходил из комнаты и сидел на кухне с сигаретой. Свои награды мужчина никогда не надевал.
Доктор Комаровский завершил свой рассказа словами о том, что ранее верил в способность человечества не повторять таких огромных ошибок. Теперь телеведущий мечтает, чтобы это сбылось.
Доктор Комаровский сообщил, что родственник был на фронте до конца ВОВ. Бабушка получила два похоронных оповещения. Одно из них было передано в 1942, а второе - в 1945 году. После этого дед будущего медика возвратился живым. При показе по телевидению фильмов о войне он выходил из комнаты и сидел на кухне с сигаретой. Свои награды мужчина никогда не надевал.
«Когда я доставал коробку и смотрел на медали и ордена, у него тряслись руки. Отец говорил о причинах вручения той либо иной награды, прося не поднимать эту тему во время разговора с дедом», - поделился телеведущий.
Доктор Комаровский завершил свой рассказа словами о том, что ранее верил в способность человечества не повторять таких огромных ошибок. Теперь телеведущий мечтает, чтобы это сбылось.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:32