Доктор Комаровский рассказал о возвращении деда с войны после известий о его смерти

«Когда я доставал коробку и смотрел на медали и ордена, у него тряслись руки. Отец говорил о причинах вручения той либо иной награды, прося не поднимать эту тему во время разговора с дедом», - поделился телеведущий.





Доктор Комаровский сообщил, что родственник был на фронте до конца ВОВ. Бабушка получила два похоронных оповещения. Одно из них было передано в 1942, а второе - в 1945 году. После этого дед будущего медика возвратился живым. При показе по телевидению фильмов о войне он выходил из комнаты и сидел на кухне с сигаретой. Свои награды мужчина никогда не надевал.Доктор Комаровский завершил свой рассказа словами о том, что ранее верил в способность человечества не повторять таких огромных ошибок. Теперь телеведущий мечтает, чтобы это сбылось.