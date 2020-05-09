Екатерина Архарова назвала 2020 год «самым високосным из всех високосных»

Соответствующие выводы российская знаменитость сделала из-за пандемии COVID-2019. Екатерина Архарова поздравила интернет-пользователей с Днем Победы, разместив на своей страницы фотографию, на которой она запечатлена возле Вечного огня рядом с могилой Неизвестного солдата. Как отметила экс-жена Марата Башарова, 2020 год выдался самым високосным, поскольку зимой не было снега, крещение происходило без проруби, а на праздник Пасхи люди не ходили в церковь. При этом артистка добавила, что 9 мая не состоялся парад, военный марш, а ветераны вынуждены соблюдать самоизоляцию.Вспомнила актриса и о других мероприятиях, которые россияне не могут посещать по причине пандемии. Происходящее Архарова назвала «убийственной войной по всему миру без выстрелов». Звезда кино подчеркнула, что в столь трудный период всем нужно здоровье. Затем она пожелала соотечественникам добра, мира и терпения.