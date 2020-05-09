София Ротару занимается садоводством в период самоизоляции





Кроме этого знаменитость успевает уделять время творчеству и очень скоро собирается представить поклонникам новые песни, что стоит ожидать ближе к осени. София Ротару верит, что летом число заболевших коронавирусом начнет спадать. Сама она уже в течение 2 месяцев соблюдает режим самоизоляции. Артистка редко проявляет активность в соцсетях, а в период карантина нашла себе интересное занятие.Как сказал наследник звезды эстрады Руслан Евдокименко, певица занимается садоводством. В следующем году знаменитость отпразднует юбилей, однако записывать музыкальный альбом не собирается. Песни будут выходить по мере готовности. Многих поклонников интересует, планирует ли Ротару принимать участие в передачах или давать интервью. Вот только пока что для певицы главными вещами являются семья и личная жизнь. Находясь на социальном дистанцировании артистка уделяет время родным и занимается домашними делами. Страницу в Instagram ведет ее сын, регулярно публикуя там различные сюжеты.