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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Победы

Александр Лукашенко призвал не торопиться с выражением «осуждений» по факту проведения в Минске парада Победы. Президент Белоруссии ранее неоднократно высказывался против отмены соответствующего мероприятия, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции, а также высокую скорость роста количества зараженных в государстве.

Лукашенко отметил, что в условиях потери ориентиров людьми по всему миру важно проводить «священное действо». Президент Белоруссии добавил, что «по-человечески» желает всем сказать о важности не спешить с выводами, а особенно отказаться от попытки осудить «наследников Победы, белорусов».

По словам Лукашенко, страна просто не имела иного выбора, кроме как провести парад Победы. Он отметил, что на жителей страны «смотрят глаза погибших советских солдат». Мероприятие является частью памяти жертв гестапо из числа подпольных работников и партизан, стариков, детей и женщин. Белорусский лидер подчеркнул отношение к стране как к живой памяти о ВОВ.

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:19

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