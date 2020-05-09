Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Победы





Лукашенко отметил, что в условиях потери ориентиров людьми по всему миру важно проводить «священное действо». Президент Белоруссии добавил, что «по-человечески» желает всем сказать о важности не спешить с выводами, а особенно отказаться от попытки осудить «наследников Победы, белорусов».По словам Лукашенко, страна просто не имела иного выбора, кроме как провести парад Победы. Он отметил, что на жителей страны «смотрят глаза погибших советских солдат». Мероприятие является частью памяти жертв гестапо из числа подпольных работников и партизан, стариков, детей и женщин. Белорусский лидер подчеркнул отношение к стране как к живой памяти о ВОВ.