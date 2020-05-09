Владимир Путин пообещал армии самое современное оружие
Владимир Путин в ходе выступления перед солдатами Президентского полка заявил, что ВС РФ получат самое современное оружие. По словам главы государства, армия страны будет обеспечена лучшими разработками.
Глава государства подчеркнул, что Россия «помнит уроки войны». Также Путин поздравил бойцов с 9 мая и назвал их «гарантами безопасности народа». Президент лично провел осмотр полка и заявил, что ВС РФ с каждым годом становятся все более профессиональными и современными.
Несколькими часами ранее Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата, откуда обратился к гражданам России с речью о Великой Победе и поздравлениями. По его словам, в свое время ветераны сражались за жизнь, противостоя смерти. Отдельно Путин поздравил участников ВОВ и пожелал им здоровья и долголетия.
«Мы уверены, что лучшее оружие будет в надежных руках. Минобороны сделает все для того, чтобы наши солдаты имели дело исключительно с актуальным вооружением. Планы по развитию армии будут выполнены в полном объеме. Никакие трудности не смогут изменить наше видение дальнейшего развития Вооруженных сил РФ», - заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия «помнит уроки войны». Также Путин поздравил бойцов с 9 мая и назвал их «гарантами безопасности народа». Президент лично провел осмотр полка и заявил, что ВС РФ с каждым годом становятся все более профессиональными и современными.
Несколькими часами ранее Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата, откуда обратился к гражданам России с речью о Великой Победе и поздравлениями. По его словам, в свое время ветераны сражались за жизнь, противостоя смерти. Отдельно Путин поздравил участников ВОВ и пожелал им здоровья и долголетия.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:08