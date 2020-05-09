Владимир Путин пообещал армии самое современное оружие

«Мы уверены, что лучшее оружие будет в надежных руках. Минобороны сделает все для того, чтобы наши солдаты имели дело исключительно с актуальным вооружением. Планы по развитию армии будут выполнены в полном объеме. Никакие трудности не смогут изменить наше видение дальнейшего развития Вооруженных сил РФ», - заявил Путин.





Глава государства подчеркнул, что Россия «помнит уроки войны». Также Путин поздравил бойцов с 9 мая и назвал их «гарантами безопасности народа». Президент лично провел осмотр полка и заявил, что ВС РФ с каждым годом становятся все более профессиональными и современными.Несколькими часами ранее Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата, откуда обратился к гражданам России с речью о Великой Победе и поздравлениями. По его словам, в свое время ветераны сражались за жизнь, противостоя смерти. Отдельно Путин поздравил участников ВОВ и пожелал им здоровья и долголетия.