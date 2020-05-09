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Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной Андреевой

В последние годы личная жизнь Федора Бондарчука стала весьма насыщенной, о чем свидетельствует развод со Светланой Рудской после 25 лет брака и последующая свадьба с Паулиной Андреевой. Режиссер сегодня отмечает 53-летие, принимая поздравления от коллег и поклонников.
Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной Андреевой

На момент знакомства будущей жене знаменитости было 16 лет, однако поженились они лишь после рождения сына Сергея. В 1999 году избранница подарила Федору Бондарчуку дочь Варвару, после чего их брак стал еще крепче. Девочка росла особенным ребенком, но это не мешало родителям дарить ей любовь и заботу, что помогло семье преодолеть трудности. В течение 25 лет супругов считали идеальной парой, поэтому новость о разводе удивила многих коллег и поклонников. В заявлении актера и модели сообщалось, что они вместе приняли решение расстаться без конфликтов и противоречий. Как отметили знаменитости, они и дальше будут друзьями. После того, как артист встретил Паулину Андрееву, общественность стала называть ее разлучницей. Спустя полгода романа продюсер сделал возлюбленной предложение, однако тогда он еще не развелся с Рудской.

Отвечая на критику россиян, Бондарчук заявлял, что начал встречаться с актрисой после того, как уже несколько лет был свободен. Экс-жена также подтверждала слова сценариста, отмечая, что их семья распалась не из-за третьей стороны. По словам главного редактора журнала Hello!, в их отношениях с мужем случился кризис, который нельзя было пережить. Фанаты не могли понять, почему режиссёр тянет со второй свадьбой, но в сентябре прошлого года пара отпраздновала важное событие в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.

Знакомые Бондарчука уверены, что молодая избранница изменила его в лучшую сторону. Окружающие никогда не видели телеведущего настолько счастливым. Как говорил ранее сам сценарист, появление в его жизни Андреевой помогло начать жить для себя.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:53

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