Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной Андреевой





На момент знакомства будущей жене знаменитости было 16 лет, однако поженились они лишь после рождения сына Сергея. В 1999 году избранница подарила Федору Бондарчуку дочь Варвару, после чего их брак стал еще крепче. Девочка росла особенным ребенком, но это не мешало родителям дарить ей любовь и заботу, что помогло семье преодолеть трудности. В течение 25 лет супругов считали идеальной парой, поэтому новость о разводе удивила многих коллег и поклонников. В заявлении актера и модели сообщалось, что они вместе приняли решение расстаться без конфликтов и противоречий. Как отметили знаменитости, они и дальше будут друзьями. После того, как артист встретил Паулину Андрееву, общественность стала называть ее разлучницей. Спустя полгода романа продюсер сделал возлюбленной предложение, однако тогда он еще не развелся с Рудской.Отвечая на критику россиян, Бондарчук заявлял, что начал встречаться с актрисой после того, как уже несколько лет был свободен. Экс-жена также подтверждала слова сценариста, отмечая, что их семья распалась не из-за третьей стороны. По словам главного редактора журнала Hello!, в их отношениях с мужем случился кризис, который нельзя было пережить. Фанаты не могли понять, почему режиссёр тянет со второй свадьбой, но в сентябре прошлого года пара отпраздновала важное событие в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.Знакомые Бондарчука уверены, что молодая избранница изменила его в лучшую сторону. Окружающие никогда не видели телеведущего настолько счастливым. Как говорил ранее сам сценарист, появление в его жизни Андреевой помогло начать жить для себя.