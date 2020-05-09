"Отрабатываю свои деньги": Дана Борисова назвала сумму гонораров на шоу

«В первые три недели после реабилитации я была очень востребована. Сперва предлагали небольшие суммы, но я вовремя начала их повышать. Примерно за три недели удалось заработать миллион рублей. Сейчас в шоу зовут не так часто, но иногда все же удается попасть на телевидение. Все деньги я отрабатываю, из-за чего предлагаю хейтерам сразу успокоиться и не писать гневные комментарии», - рассказала Борисова.





Борисова стала гостьей нового выпуска шоу «Алена, блин!». Телеведущая призналась, что предложения об участии в ток-шоу поступают ей регулярно. Сразу после возвращения из Таиланда Борисова готова была работать даже за 10 тысяч рублей, но со временем подняла размер гонорара.По словам телеведущей, она была «рождена для скандальных шоу». Несмотря на это, Борисова никогда не соглашалась на «развратные вещи» за любые деньги. Звезда призвала пользователей социальных сетей не критиковать ее за попытки заработать на таких темах, а просто перестать смотреть передачи, если они им не нравятся.