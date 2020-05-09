Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом

«Публикация нарушает наши нормы сообщества касательно опасных организаций и людей. Они должны предотвратить причинение кому-либо вреда в реальном мире», — указывается в комментарии к удалённой публикации.





Facebook автоматически стирает все публикации со снимками штурмового флага 150-й стрелковой дивизии. Именно этот снимок прославился как один из символов прекращения ВОВ, поскольку показывает Знамя Победы, закреплённое на куполе рейхстага в 1945-м.Пользователи соцсети сообщают, что система стирает исключительно то, фото, которое прошло колоризацию. Оригинальный чёрно-белый снимок Facebook якобы сохраняет в постах без изменений.