АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом

Facebook удалил фото со Знаменем Победы, развевающимся над рейхстагом. Социальная сеть сообщает, что причиной является нарушение норм общества и создание некой опасности.
Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом

Facebook автоматически стирает все публикации со снимками штурмового флага 150-й стрелковой дивизии. Именно этот снимок прославился как один из символов прекращения ВОВ, поскольку показывает Знамя Победы, закреплённое на куполе рейхстага в 1945-м.

«Публикация нарушает наши нормы сообщества касательно опасных организаций и людей. Они должны предотвратить причинение кому-либо вреда в реальном мире», — указывается в комментарии к удалённой публикации.


Пользователи соцсети сообщают, что система стирает исключительно то, фото, которое прошло колоризацию. Оригинальный чёрно-белый снимок Facebook якобы сохраняет в постах без изменений.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Федор Бондарчук решился на развод после 25 лет брака и счастлив в союзе с Паулиной…
"Отрабатываю свои деньги": Дана Борисова назвала сумму гонораров на…
Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы…
В Польше в Центре ядерных исследований произошел…
«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую…
Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в…
«Я на него смотрю и радуюсь»: Ксения Собчак высказалась о новом романе Максима…
Windows 10 2004 поставляется с опциями настройки…
Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop…
Отмечающая 39-летие Ольга Павловец пережила смерть сына и тяжелый…
Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения…
Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита…
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской…
«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о…
Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины при занятиях…
На базе «КамАЗ-Ванкор» создан новый полноприводный…
Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945…
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию…
Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных…
Максим Галкин показал, какое поздравление с Днем Победы приготовили дети Гарри и…
Алина Загитова дала рекомендации, как провести время на…
Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в…
Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда…
Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем…
В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор…
Тренер Адель Пит Джерасимо раскрыл причины экстремального похудения…
Разработчики SnowRunner рассказали о тонкостях прохождения…
В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения…
Просмотреть все новости