В Польше в Центре ядерных исследований произошел пожар

«После локализации пожара были проведены дозиметрические исследования, которые не выявили никаких серьезных выбросов. Спасатели на месте работают в специальной защитной экипировке. За время пожара огонь не добрался до помещений с изотопами и другими радиоактивными веществами. Сейчас ситуация находится под полным контролем», - говорится в сообщении Польского агентства атомной энергии.







В пресс-центре Государственной пожарной охраны сообщили, что возгорание удалось локализовать в течение нескольких часов, но на месте продолжают работать спасатели, занимающиеся поисками очага. По одной из версий, причиной инцидента стали проблемы с проводкой, проходящей под землей от распределительной станции до одного из узлов.В момент инцидента на предприятии не было персонала. Спасателям пришлось эвакуировать только работников службы охраны. Детали происшествия будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.