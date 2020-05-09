В Польше в Центре ядерных исследований произошел пожар
В Польше в Центре ядерных исследований, расположенном рядом с Варшавой, произошел пожар. По информации местных изданий, в ходе инцидента никто не пострадал.
В пресс-центре Государственной пожарной охраны сообщили, что возгорание удалось локализовать в течение нескольких часов, но на месте продолжают работать спасатели, занимающиеся поисками очага. По одной из версий, причиной инцидента стали проблемы с проводкой, проходящей под землей от распределительной станции до одного из узлов.
В момент инцидента на предприятии не было персонала. Спасателям пришлось эвакуировать только работников службы охраны. Детали происшествия будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-центре Государственной пожарной охраны сообщили, что возгорание удалось локализовать в течение нескольких часов, но на месте продолжают работать спасатели, занимающиеся поисками очага. По одной из версий, причиной инцидента стали проблемы с проводкой, проходящей под землей от распределительной станции до одного из узлов.
«После локализации пожара были проведены дозиметрические исследования, которые не выявили никаких серьезных выбросов. Спасатели на месте работают в специальной защитной экипировке. За время пожара огонь не добрался до помещений с изотопами и другими радиоактивными веществами. Сейчас ситуация находится под полным контролем», - говорится в сообщении Польского агентства атомной энергии.
В момент инцидента на предприятии не было персонала. Спасателям пришлось эвакуировать только работников службы охраны. Детали происшествия будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:25