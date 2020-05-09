«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую бабушку-фронтовичку

Голливудская звезда поздравила всех с праздником, отметив, что даты 8 и 9 мая 1945 года знаменуют для мира конец кровопролитной Второй мировой войны. С чувством большой гордости она рассказала, что является представительницей славного рода бойцов, прошедших трудными дорогами сражений. Юная медсестра Татьяна Попова встретила свое 18-летие уже в Берлине, два года спасая солдатские жизни на передовой.Александр Логинов, ставший мужем русской бабушки Миллы Йовович, — также участник войны. В рядах югославских партизан боролся, приближая Победу, дедушка актрисы по линии отца Богдан Йовович. Все они были так молоды тогда и отважны, а их души полны желания «сделать этот мир лучше и достойнее», пишет их внучка с благодарностью. Актриса и мама трех дочерей считает, что «нам нужно больше таких людей».Когда она думает о собственных трудностях, часто представляет испытания, выпавшие на долю своих юных родственников. Проблемы настоящего на их фоне выглядят вполне преодолимыми или даже незначительными.