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«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую бабушку-фронтовичку

Милла Йовович показала в Instagram-аккаунте снимок своей русской бабушки Татьяны Поповой. В 16 лет она стала участницей Великой Отечественной Войны, как и другие родственники известной актрисы.
«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую бабушку-фронтовичку

Голливудская звезда поздравила всех с праздником, отметив, что даты 8 и 9 мая 1945 года знаменуют для мира конец кровопролитной Второй мировой войны. С чувством большой гордости она рассказала, что является представительницей славного рода бойцов, прошедших трудными дорогами сражений. Юная медсестра Татьяна Попова встретила свое 18-летие уже в Берлине, два года спасая солдатские жизни на передовой.

Александр Логинов, ставший мужем русской бабушки Миллы Йовович, — также участник войны. В рядах югославских партизан боролся, приближая Победу, дедушка актрисы по линии отца Богдан Йовович. Все они были так молоды тогда и отважны, а их души полны желания «сделать этот мир лучше и достойнее», пишет их внучка с благодарностью. Актриса и мама трех дочерей считает, что «нам нужно больше таких людей».

Когда она думает о собственных трудностях, часто представляет испытания, выпавшие на долю своих юных родственников. Проблемы настоящего на их фоне выглядят вполне преодолимыми или даже незначительными.

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Культура
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 14:17

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