«Я на него смотрю и радуюсь»: Ксения Собчак высказалась о новом романе Максима Виторгана





Телеведущая сообщила, что сейчас экс-избранник стал более уверенным в себе человеком. Находясь в браке с Ксенией Собчак, артист был в ее тени и не старался проявлять инициативу. В их отношениях именно журналистка являлась главной. Судя по всему, она подавляла Максима Виторгана своими характером и энергетикой, из-за чего не подходила ему. В союзе со звездой «Дома-2» актер не мог проявить себя по-настоящему, однако после того, как встретил Нино Нинидзе, все изменилось. Роман влюбленных позволил бывшему мужу миллионерши стать для грузинской знаменитости «сильным плечом» для поддержки.Собчак не скрывает своей радости по поводу счастья экс-супруга, отмечая, что он с артисткой прекрасная пара. Ведущая также до сих пор удивляется тому, как любовь способна изменить человека. В то же время после развода с Виторганом журналистка преобразилась в браке с Константином Богомоловым, став более женственной.