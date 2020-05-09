Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в России

«Некоторым работникам сферы очного обслуживания стоит ожидать прибавки к зарплате. После отмены самоизоляции люди захотят ходить по магазинам и общаться с продавцами. Онлайн-сервисы потеряют большую часть трафика и лидов. То же самое касается и фармацевтической отрасли, которая сейчас находится на подъеме», - рассказала Иванова-Швец.





Специалист отметила, что сфера дистанционного обучения может остаться на примерно таком же уровне, как и сейчас. Часть клиентов выберут курсы в режиме онлайн, но найдутся и те, кто захочет посещать реальные занятия. Это же касается и сферы развлечений. Стриминговые сервисы потеряют значительную часть трафика, так как люди захотят отправиться в настоящие кинотеатры.Иванова-Швец отметила, что продажи бытовой техники, одежды, электроники и других непродовольственных товаров могут увеличиться после отмены самоизоляции. Важным фактором в данном случае станет покупательская способность населения. Также стоит ожидать незначительное подорожание определенных групп товаров. Оно будет объясняться желанием предпринимателей как можно быстрее уйти от убытков и начать зарабатывать.