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Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в России

Эксперт и доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец рассказала о сферах деятельности, в которых после отмены самоизоляции поднимется зарплата. По ее словам, онлайн-торговля и дистанционное оказание услуг потеряют популярность.
Названы сферы деятельности с повышением зарплат после отмены самоизоляции в России

«Некоторым работникам сферы очного обслуживания стоит ожидать прибавки к зарплате. После отмены самоизоляции люди захотят ходить по магазинам и общаться с продавцами. Онлайн-сервисы потеряют большую часть трафика и лидов. То же самое касается и фармацевтической отрасли, которая сейчас находится на подъеме», - рассказала Иванова-Швец.

Специалист отметила, что сфера дистанционного обучения может остаться на примерно таком же уровне, как и сейчас. Часть клиентов выберут курсы в режиме онлайн, но найдутся и те, кто захочет посещать реальные занятия. Это же касается и сферы развлечений. Стриминговые сервисы потеряют значительную часть трафика, так как люди захотят отправиться в настоящие кинотеатры.

Иванова-Швец отметила, что продажи бытовой техники, одежды, электроники и других непродовольственных товаров могут увеличиться после отмены самоизоляции. Важным фактором в данном случае станет покупательская способность населения. Также стоит ожидать незначительное подорожание определенных групп товаров. Оно будет объясняться желанием предпринимателей как можно быстрее уйти от убытков и начать зарабатывать.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:11

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