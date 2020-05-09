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Windows 10 2004 поставляется с опциями настройки обновлений

Windows 10 в комплектации 2004 поставляется пользователям с опциями проведения настройки обновлений. Это сделано из расчета сложности контроля выпуска аплейтов для условий медленной работы интернет-соединения либо ограничений по уровню пропускной способности.
Windows 10 2004 поставляется с опциями настройки обновлений

На сегодня в составе Windows 10 предусмотрена опция ограничения пропускной способности для загрузки обновлений и работы магазина. Windows 10 сборки May 2020 Update, которая также известна как версия 2004, имеет возможность установить показатель использованной доли трафика для различных процессов связи с головным сервером Microsoft. Заданные параметры оптимизации гарантируют более высокий показатель контроля над реакцией интернет-соединения на связь с Центром обновления и магазином приложения.

При определении абсолютного показателя использования пропускной способности исключены попытки ОС забрать весь канал трафика для связи с сервисными точками. В итоге система будет пробовать реализацию динамической оптимизации требуемого объёма информации, а применение Windows Update либо Microsoft Store окажется не более заданного параметра. Все соответствующие улучшения станут доступными после выпуска пакета May 2020 Update. Согласно текущим планам американской компании-разработчика, это должно состояться в последнюю неделю мая.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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