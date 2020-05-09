Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop 3





Американская компания сравнительно быстро отреагировала на случившееся и приступила к исследованию проблемы. В настоящее время компания утвердила решение по бесплатной замене дисплеев Surface Laptop 3 для всех пострадавших из-за такого рода неполадок.Сообщается, что причиной трещин становятся случайные частицы, которые попали на экран. В Microsoft рекомендовали подать обращение в сервисный центр производителя для бесплатной процедуры замены в рамках периода действия гарантийного обслуживания. Вдобавок, в Microsoft готовы возвратить деньги за проведение ремонта, который сделали за время расследования данной проблемы. Предложение активно для Surface Laptop 3 в сборках с дисплеями диагональю 15 либо 13,5 дюйма.