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Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop 3

Компания Microsoft проведёт бесплатную замену испорченных дисплеев для Surface Laptop 3. В феврале пользователи новых устройств пожаловались на неожиданное появление трещин на экране.
Компания Microsoft бесплатно заменит треснувшие экраны Surface Laptop 3

Американская компания сравнительно быстро отреагировала на случившееся и приступила к исследованию проблемы. В настоящее время компания утвердила решение по бесплатной замене дисплеев Surface Laptop 3 для всех пострадавших из-за такого рода неполадок.

Сообщается, что причиной трещин становятся случайные частицы, которые попали на экран. В Microsoft рекомендовали подать обращение в сервисный центр производителя для бесплатной процедуры замены в рамках периода действия гарантийного обслуживания. Вдобавок, в Microsoft готовы возвратить деньги за проведение ремонта, который сделали за время расследования данной проблемы. Предложение активно для Surface Laptop 3 в сборках с дисплеями диагональю 15 либо 13,5 дюйма.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50

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