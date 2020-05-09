АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения мужчин

Ученые определили влияние биологии и физиологических особенностей организма на предпочтения в музыке. Группа из 37 мужчин и 39 женщин в рамках эксперимента прослушала 25 музыкальных отрывков и дала им оценку по шкале в 19 баллов.

После этого ученые взяли образцы слюны у всех добровольцев для контроля показателя тестостерона. У женщин отличия на гормональном уровне оказались небольшими. У мужчин выявили заметные отличия при различных музыкальных предпочтениях. Высокий показатель тестостерона оказался характерным для тех лиц, у которых вызывают симпатию жанры тяжелого металл и софт-рока. Добровольцы с меньшими показателями гормона показали наличие интереса к джазу и классике.

Хироказу Дои, сотрудничающий с Университетом Нагасаки, сообщил о вероятном воздействии гормона на мозг в области ответственной за обработку эмоций миндалине. В итоге на предпочтения в музыке может оказать воздействие тип конкретной личности. В нескольких изысканиях удалось обнаружить связь психотипа респондентов и их музыкальных предпочтений. Обычно показатель высокого содержания тестостерона в организме сказывается на изменение характера в направлении бунтарства. Таким образом, хеви-метал и софт-рок могут оказаться более привлекательными направлениями для такого типа мужчин.

Ученый из Австралии Урс Натер, сотрудничающий с университетом Вены, высказал мнение о необходимости рассматривать тестостерон как один из факторов влияния на предпочтения в данном направлении. Эксперт уверен, что эмпаты склонны к более мягкой музыке, экстраверты предпочитают поп, а склонные к психопатическим состояниям - тяжелый рок. При этом Хироказу Дои подчеркивает отсутствие в их мнениях противоречий. Обычно у людей с чрезмерно возбужденной психикой регистрируется высокий показатель гормона.

Множество исследователей намереваются обнаружить связь между музыкальными вкусами и особенностями личности. Психолог Паскаль Уоллиш, работающий в Нью-Йоркском университете, ведёт проект по созданию особого тестирования для выявления людей с психопатическими характеристиками личности за счет проверки их предпочтений в песнях различного жанрового направления. Специалист добавляет, что важно учитывать темп и ритм мелодии.

Том Джейкобс из Pacific Standard добавил, что высокое содержание тестостерона мешает мужчинам наслаждаться «сложной музыкой». К последней он отнёс джаз, классические композиции, а также авангардные направления. Это вызвано конфликтом между стимулом от гормона к действию и необходимостью погружаться в композицию.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения…
Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита…
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской…
«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о…
Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины при занятиях…
На базе «КамАЗ-Ванкор» создан новый полноприводный…
Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945…
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию…
Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных…
Максим Галкин показал, какое поздравление с Днем Победы приготовили дети Гарри и…
Алина Загитова дала рекомендации, как провести время на…
Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в…
Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда…
Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем…
В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор…
Тренер Адель Пит Джерасимо раскрыл причины экстремального похудения…
Разработчики SnowRunner рассказали о тонкостях прохождения…
В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения…
«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от…
Эксперты рассказали, как проходило строительство метро в Москве во время…
Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 6 с тройной…
Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня…
Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня…
Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2:…
Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих…
«Марсельеза» и «русский Иван»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о Второй мировой…
В России ужесточат требования к ввозу праворульных…
В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной…
Просмотреть все новости