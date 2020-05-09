Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения мужчин





После этого ученые взяли образцы слюны у всех добровольцев для контроля показателя тестостерона. У женщин отличия на гормональном уровне оказались небольшими. У мужчин выявили заметные отличия при различных музыкальных предпочтениях. Высокий показатель тестостерона оказался характерным для тех лиц, у которых вызывают симпатию жанры тяжелого металл и софт-рока. Добровольцы с меньшими показателями гормона показали наличие интереса к джазу и классике.Хироказу Дои, сотрудничающий с Университетом Нагасаки, сообщил о вероятном воздействии гормона на мозг в области ответственной за обработку эмоций миндалине. В итоге на предпочтения в музыке может оказать воздействие тип конкретной личности. В нескольких изысканиях удалось обнаружить связь психотипа респондентов и их музыкальных предпочтений. Обычно показатель высокого содержания тестостерона в организме сказывается на изменение характера в направлении бунтарства. Таким образом, хеви-метал и софт-рок могут оказаться более привлекательными направлениями для такого типа мужчин.Ученый из Австралии Урс Натер, сотрудничающий с университетом Вены, высказал мнение о необходимости рассматривать тестостерон как один из факторов влияния на предпочтения в данном направлении. Эксперт уверен, что эмпаты склонны к более мягкой музыке, экстраверты предпочитают поп, а склонные к психопатическим состояниям - тяжелый рок. При этом Хироказу Дои подчеркивает отсутствие в их мнениях противоречий. Обычно у людей с чрезмерно возбужденной психикой регистрируется высокий показатель гормона.Множество исследователей намереваются обнаружить связь между музыкальными вкусами и особенностями личности. Психолог Паскаль Уоллиш, работающий в Нью-Йоркском университете, ведёт проект по созданию особого тестирования для выявления людей с психопатическими характеристиками личности за счет проверки их предпочтений в песнях различного жанрового направления. Специалист добавляет, что важно учитывать темп и ритм мелодии.Том Джейкобс из Pacific Standard добавил, что высокое содержание тестостерона мешает мужчинам наслаждаться «сложной музыкой». К последней он отнёс джаз, классические композиции, а также авангардные направления. Это вызвано конфликтом между стимулом от гормона к действию и необходимостью погружаться в композицию.