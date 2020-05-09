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Отмечающая 39-летие Ольга Павловец пережила смерть сына и тяжелый развод

Отмечающая 39-летие Ольга Павловец пережила смерть четырехлетнего сына и развод, но смогла снова родить и начать все с чистого листа. Несмотря на удачи на работе, актриса долгое время не могла похвастаться счастливой личной жизнью.

Артистические таланты Ольги Павловец были открыты еще до школы, поскольку ее родители были тесно связаны с культурой. По окончании школы будущая звезда поступила в РГИСИ и с первого курса работала в труппой театра “Буфф”. По завершении обучения она уже была известна благодаря ролям в спектаклях “Любовь без границ” и “Мандрагора”. В кино артистка дебютировала в эпизоде “Улицы разбитых фонарей”, а также получала немало предложений от режиссеров.

Ольга Павловец считает, что ее видят в разных образах, и это ей нравилось. В начале карьеры актриса имела роман с Александром Домогаровым, с которым играла в фильме “Стилет-2”. Однако по завершении проекта пара больше не виделась, но иначе себя повел коллега Дмитрий Щербин. Вскоре после ухаживаний со стороны актера влюбленные расписались, но во время брака Ольга Павловец заметила, что у избранника есть много недостатков, например, угрюмость, излишний педантизм, нежелание развиваться дальше и пристрастие к выпивке. Вскоре после рождения ребенка супругам пришлось пожить отдельно, но в это время они еще больше отдалились. Во время съемок фильма “Террор любовью” актриса оставила сына на даче со своими родителями, где он случайно споткнулся и упал, что повлекло смерть.

Ольга Павловец сложно переживала смерть ребенка и даже хотела уйти из профессии, но Иван Шибанов поддержал ее. В то время актер уже был ее гражданским мужем, а после произошедшего она полностью прекратила общение с Дмитрием Щербиным. Несколько недель спустя после трагедии актриса задумалась над рождением второго ребенка и тем же летом узнала о беременности. Несмотря на наличие общего сына Ольга Павловец и Иван Шибанов расстались в 2017 году. Вскоре поклонники узнали о рождении еще одного ребенка, отца которого звезда скрывает, отмечая, что штамп в паспорте для нее не имеет значения.

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⠀ ⠀⠀ С Днём Рождения, Сын! Очень люблю тебя!⠀ ⠀⠀ Карантин не повод отменять сюрпризы к празднику!⠀⠀ ⠀⠀ Спасибо @tseh85 ❤️❤️❤️⠀ ⠀⠀ А ещё...⠀⠀ ⠀⠀ У «ЦЕХ85» обновилось мобильное приложение и теперь там очень удобно и быстро можно заказать вкусности с доставкой за 40 минут домой. ⠀⠀ ⠀⠀ Доставляют даже кофе. ⠀⠀ А если ввести в приложении промокод ДОСТАВКА, то к заказу бесплатно положат большой багет😉.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #цех85 #деньрождения #10лет

Допис, поширений Ольга Павловец (@olga_pavlovets_real)

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:44

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