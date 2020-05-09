Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита Амвросия

Батюшка умер на днях с признаками COVID-19. Для Оксаны Федоровой это стало настоящей потерей, поскольку она любила и уважала своего духовника. Он всегда мог дать знаменитости нужный совет или поддержать в нелегкое время. Как отметила звезда, архимандрита Амвросия называли «любимым батюшкой», так как она действительно был таким. Также модель добавила, что не сдержала эмоций, узнав о кончине служителя монастыря., - поделилась звезда шоу-бизнеса.Фолловеры выразили свое сочувствие манекенщице и поддержали ее посредством комментариев. Тем не менее высказаться решили и недоброжелатели, заявившие, что Федорова сама стала разносчиком коронавируса, поскольку в разгар пандемии приняла участие в подпольном конкурсе красоты, прошедшем в Новосибирске.